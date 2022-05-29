أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.02562، العملة مقابل الريال الواحد 0.24834

– الدولار: 3.75099، العملة مقابل الريال الواحد 0.26660

– درهم إماراتي: 1.02121، مقابل الريال الواحد 0.97923

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71572

– دينار أردني: 5.29060، مقابل الريال الواحد 0.18902

– دينار كويتي: 12.27755 مقابل الريال الواحد 0.08150

– دينار بحريني: 9.95574، مقابل الريال الواحد 0.10045

– الريال القطري: 1.03021، مقابل الريال الواحد 0.97068

-الدرهم المغربي: 0.37946مقابل الريال الواحد 2.64184

– الجنيه المصري: 0.20174، مقابل الريال الواحد 4.95694