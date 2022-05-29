‏بالفيديو.. يوسف خميس: الأهلي لا يستطيع تقديم شيء تحت الضغط

ماجد محمد(صدى):

أكد لاعب نادي النصر السابق، يوسف خميس، أن الأهلي لا يستطيع تقديم شيء عند اللعب تحت الضغط.

وأوضح يوسف خميس، خلال برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”، أن نجم الفريق الأول هو حارس المرمى محمد الربيعي، مضيفًا أن الأهلي حصل على انفرادات من مرتدات ضيعها جميعها.

وأشار إلى أن اللاعبين سريعي الانفعال مع الحكم والخصم ولا يستطيعون الخروج من الضغط حتى الجهاز الإداري ومترجم الفريق.

وكان نادي النصر قد تعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.