مستشار أسري للزوجات: لا تضغطي على زوجك وقت الخلاف

الرياض(صدى):

دعا الدكتور عبدالله السلمان مستشار أسري، الزوجات بضرورة تحمل “الزوج” وعدم الضغط عليه من أجل الطلاق في حالات الشجار.

وكتب “السلمان” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “‏بعض الزوجات الموظفات تتعرض لضغط كبير من مديرتها في العمل ويستمر ذلك كثيراً وتتحمل تلك الزوجة الضغط ولا تفكر بالاستقالة ولا حتى كخاطرة”.

وأضاف: “بينما إذا حصل بينها وبين زوجها الذي لديه الكثير من الإيجابيات خلاف أو زعل تلح عليه وتضغط عليه ليطلقها مفارقة عجيبة، رفقًا بزوجك أسعدك الله”.