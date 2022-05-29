مستشار أسري للزوجات: لا تضغطي على زوجك وقت الخلاف
دعا الدكتور عبدالله السلمان مستشار أسري، الزوجات بضرورة تحمل “الزوج” وعدم الضغط عليه من أجل الطلاق في حالات الشجار.
وكتب “السلمان” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “بعض الزوجات الموظفات تتعرض لضغط كبير من مديرتها في العمل ويستمر ذلك كثيراً وتتحمل تلك الزوجة الضغط ولا تفكر بالاستقالة ولا حتى كخاطرة”.
وأضاف: “بينما إذا حصل بينها وبين زوجها الذي لديه الكثير من الإيجابيات خلاف أو زعل تلح عليه وتضغط عليه ليطلقها مفارقة عجيبة، رفقًا بزوجك أسعدك الله”.
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