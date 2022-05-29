بالفيديو.. الاتحاد يخسر أمام الطائي بهدف نظيف

طلال الغامدي(صدى):

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الطائي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وشهد الشوط الأول من اللقاء تعادل الفريقين سلبيا، وفي الشوط الثاني تمكن الطائي من التقدم بهدف في الدقيقة 60 من عمر المباراة من خلال اللاعب أمير سعيود.

وانتهت المباراة بفوز الطائي بهدف نظيف، ليهدي بذلك الهلال صدارة دوري المحترفين، وسيواجه الفيصلي السبت 18 يونيو، في حين سيواجه الاتحاد نظيره الاتفاق في اليوم ذاته.