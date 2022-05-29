بايرن ميونيخ يرغب في إنهاء صفقة ماني

وكالات(صدى):

ترغب إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني في إنهاء صفقة نجم ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني بداية من الموسم الرياضي المقبل.

ووفق للمعلومات الواردة فإن ساديو ماني قرر الرحيل عن نادي ليفربول هذا الصيف، قبل نهاية عقده بموسم واحد.

وذكر خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو:”احترم بايرن رغبة ماني بالتركيز على نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه الآن مستعد للتقدم في الصفقة”.

وأشار فابريزيو رومانو:”مهمة بايرن لن تكون سهلة في ظل رغبة العديد من الأندية الأخرى في ضم النجم السنغالي.. الأمر مؤكد بنسبة 100%، كما ورد سابقًا، أن ساديو ماني سيغادر ليفربول، لقد اتخذ قراره”.