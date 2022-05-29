خزري يقترب من الانتقال إلى  الشباب 

طلال الغامدي(صدى):

اقترب اللاعب التونسي وهبي خزري، من ارتداء قميص الشباب أو النصر، حيث بات قريبا من الرحيل عن سانت إتيان.

ووفق صحيفة “tunisienumerique” التونسية، فإن وهبي خزري، يخوض آخر مبارياته مع سانت إتيان الفرنسي، هذا الموسم 2021-2022، في ظل نهاية العقد المبرم بين الطرفين، صيف 2022.

وباتت وجهة وهبي خزري القادمة، تقترب من الشباب أكثر من النصر، حيث يستطيع وهبي خزري، البالغ من العمر 31 عامًا، المشاركة في أكثر من مركز هجومي، بين رأس الحربة الصريح، والجناحين الأيمن والأيسر، إضافة إلى مراكز ما تحت المهاجم.

يذكر أن الشباب يرغب فى تعويض خدمات المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، بعد انتقاله إلى الهلال، يناير 2022، إضافة إلى أن الأرجنتيني لوسيانو فييتو، بصدد العودة من إعارته إلى الزعيم، الصيف المقبل.