جستنيه: سعيد بظلم الأهلي تحكيميًا

ماجد محمد(صدى):

قال الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، إنه يشعر بسعادة بعدما ظلم نادي الأهلي تحكيميا.

وقال “جستنيه” :” مع قناعتي أن الأهلي ظلم تحكيمياً إلا انني أشعر بسعادة لا توصف وانا أرى الزميل أحمد الشمراني أصبح يعرف معنى الظلم التحكيمي الذي كان يرى جزء من اللعبة”، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع “تويتر”.

وتابع :”الشمراني كان يقول لا تكبروها تراها كرة قدم ولازم يكون هناك فائز وخاسر ذوق وخليك ساكت ضاعت مثاليتك في لحظة ضعف وسمعني صوتك وحشني”.

يذكر أن فريق نادي الأهلي تعادل مع نظيره النصر بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس.