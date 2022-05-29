بالفيديو .. الهلال يعود للصدارة بثنائية في مرمى أبها

نواف السالم(صدى):

فاز فريق الهلال على نظيره فريق أبها بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الهدف الأول للهلال اللاعب علي آل بليهي في الدقيقة 55، وأضاف الهدف الثاني للهلال اللاعب أوديون إيغالو في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذا الإنتصار يتصدر الهلال جدول الدوري برصيد 61 نقطة بنفس الرصيد النقطي لنادي الإتحاد الذي خسر من الطائي بهدف وحيد.

ومن المقرر أن الهلال يواجه الفتح السبت 18 يونيو، بينما أبها يلاقي الفيحاء في اليوم ذاته.