مسؤول في المسابقات: الهلال سيعتبر فائزا بالدوري في 3 حالات

نواف السالم(صدى):

قال مسؤول في المسابقات أنه بحسب لائحة المسابقات لرابطة دوري المحترفين السعودي سيعتبر الهلال فائزاً بالدوري في حال فاز الهلال والاتحاد أو تعادلا أو خسرا مباراتيهما المتبقيتين في الدوري.

وأضاف أن الاتحاد سيعتبر بطلاً بشرط فوزه في المباراتين المقبلتين مع تعثر الهلال بالتعادل أو الخسارة، وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خسر أمام نظيره الطائي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في حين فاز فريق الهلال على نظيره فريق أبها بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.