سامي الجابر: الهلال كيان لا يعترف إلا بالذهب ولا يمل من المنجزات

طلال الغامدي(صدى):

علق سامي الجابر رئيس الهلال السابق، على انتزاع الهلال صدارة ترتيب الدوري من الاتحاد، بعد الفوز بنتيجة 2/0 على أبها في حين خسر الاتحاد 0/1 أمام الطائي.

وقال الجابر: الهلال يتصدر الدوري مع الاقتراب للمنعطف الأخير وفي موسم مرهق و طويل، من يرى أن سبب هذا التفوق إدارة نادي مميزة و جهاز كرة محترف فهو على حق ولازيمكن ان تختلف معه لانه ينصف عمل مميز قدمته ادارة النادي ممثلة بالرئيس فهد بن نافل و جهاز الكرة بقيادة فهد المفرج.

وتابع: من يرى ان التفوق سببه نجوم سوبر ستار بذلوا الغالي و النفيس فهو منصف فهولاء الابطال يستحق كل منهم قبل على رؤوسهم لانهم قدموا عطاءات رغم ضغط المشاركات وقاتلوا حتى اخر الجولات، وينتظر منهم الكثير فلا زال اللقب في الملعب ومتاح للزعيم والعميد.

وأضاف: اذا اردت كيان لا يعترف الا بالمنصات و الذهب لا يمل من المنجزات، كيان لا يجيد ثقافة البحث عن عذر للتعثر ولا سبب للخسارة فيتقبلها كدرس مفيد يجب أن يتعلم منه حتى لا يكرره، كلمة سر كل ذلك ( مدرج فخم ) لا يقبل عذر للخسارة ولا يراك رغم ظروفك الا كيان عظيم يجب ان لا تخسر او تنكسر.

واستكمل: الوصول للصدارة صعبة والأصعب المحافظة عليها وهو ما تستطيع اداة النادي ونجومه وجهازه الفني المحافظة عليه.

وأضاف الجابر: غضب المدرج الفخم من خسارة كأس الملك جعل الجميع لا يفكر بالعدر وبحثوا عن هدية ثمينة ترضى غرورهم المبرر بكيانهم العظيم.

يذكر أنه يمكن للهلال ضمان التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حال الفوز في آخر مباراتين دون النظر إلى نتيجتي مباراتي الاتحاد، حيث يتفوق الهلال في النتائج المباشرة فاز 2/1 و3/1.