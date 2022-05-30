البكيري: سينهش المتربصون والشامتون بالاتحاد
علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري، على خسارة الاتحاد أمام الطائي، والتفريط في صدراة الدوري لصالح الهلال، وذلك قبل جولتين من ختام المسابقة.
وقال البكيري: سينهش المتربصون والشامتون بالاتحاد بعد عثرة الدوري، فرصة انتظروها طويلا، بتسليمه للصدارة وربما اللقب لقبضة منافسه الهلال بعد اشهر طويلة.
وتابع: لكن يكفي تحول هذا الفريق العملاق من مهدد بالهبوط موسمين الى منافس على اللقب. وغيره لازال في تية الضياع، شكرا للإدارة واللاعبين على جهدهم.
وأضاف: أعلم ان هناك من هو غاضب أو متألم من عشاق الاتحاد على شبه فقدان فريقه للقب الدوري، وهم أوفى من وقف وساند خلف فريقه من مدينة إلى مدينة، لكن ثما ما تعتزون به، وهي صناعتكم لهذا التحول الإيجابي في فريقكم، وإعادته الى واجهة المنافسة في فترة زمنية، وغيركم عاجز فعل صنيعكم التاريخي.
واستكمل: مهمتكم لم تنتهي بعد ياعشاق الاتحاد وواجبكم بعد التخلص من انفعالات غضبكم وحزنكم. أن لا تهدموا بقسوتكم ما ساهمتم في صناعته لناديكم، فريقكم، إرثكم بولائكم لهذا الشعار المقلم بالأصفر والأسود، فالكل راحل منه، وأنتم الباقون حوله وحمايته، وغدا أجمل.
ابو الود[ عدد التعليقات: 4130 ] نشر منذ ساعتين
انا أولهم ههههههه أجل يمشي كدا كدا،،، أنا الزعيم العالمي وأنت مجهول
إبراهيم طه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ ساعة واحدة
لا يوجد مبرر لخسارة الدوري الاتحاد كان متصردا بفارق مريح من النقاط ثم تفريط بالجملة ! زياد الصحفي نقطة ضعف في الدفاع وغروهي تراجع مستواه وكذا الحال عند حجازي والهجوم عقيم بما تعنيه الكلمة ! الاتحاد فرط بسعود عبد الحميد والمالكي لصالح الهلال ولم يستفد من مد الله العليان وخسر المولد بالإيقاف وهو قلب النابض للاتحاد …الإدارة لم تعالج الوضع كما يجب مع كامل الاحترام للجميع