طلال الغامدي(صدى):

علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري، على خسارة الاتحاد أمام الطائي، والتفريط في صدراة الدوري لصالح الهلال، وذلك قبل جولتين من ختام المسابقة.

وقال البكيري: سينهش المتربصون والشامتون بالاتحاد بعد عثرة الدوري، فرصة انتظروها طويلا، بتسليمه للصدارة وربما اللقب لقبضة منافسه الهلال بعد اشهر طويلة.

وتابع: لكن يكفي تحول هذا الفريق العملاق من مهدد بالهبوط موسمين الى منافس على اللقب. وغيره لازال في تية الضياع، شكرا للإدارة واللاعبين على جهدهم.

وأضاف: أعلم ان هناك من هو غاضب أو متألم من عشاق الاتحاد على شبه فقدان فريقه للقب الدوري، وهم أوفى من وقف وساند خلف فريقه من مدينة إلى مدينة، لكن ثما ما تعتزون به، وهي صناعتكم لهذا التحول الإيجابي في فريقكم، وإعادته الى واجهة المنافسة في فترة زمنية، وغيركم عاجز فعل صنيعكم التاريخي.

واستكمل: مهمتكم لم تنتهي بعد ياعشاق الاتحاد وواجبكم بعد التخلص من انفعالات غضبكم وحزنكم. أن لا تهدموا بقسوتكم ما ساهمتم في صناعته لناديكم، فريقكم، إرثكم بولائكم لهذا الشعار المقلم بالأصفر والأسود، فالكل راحل منه، وأنتم الباقون حوله وحمايته، وغدا أجمل.