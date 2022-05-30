امرأة تقتل زوجها وتلقي جثته من الشرفة!

القاهرة(صدى):

شهدت مصر جريمة قتل مروعة، إذ لقي زوج مصرعه على يد زوجته وعشيقها وبمساعدة شقيقتها، بعدما خدرته وألقت بجثته من الشرفة.

وكشفت التحريات أن الزوجة اشترت سكينا ومجموعة من أدوات التعذيب، ووضعت المخدر لزوجها في القهوة، وعندما بدأ أثر المخدر يظهر عليه كبلته بمساعدة عشيقها.

وانهالت المرأة وعشيقها على المجني عليه بالضرب المبرح ثم تخلصوا منه بإلقائه من الشرفة ليلقى مصرعه في الحال.

وشهد أطفال المجني عليه الواقعة بأعينهم، فيما اعترفت الزوجة بجريمتها أمام جهات التحقيق.