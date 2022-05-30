أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.02986، العملة مقابل الريال الواحد 0.24815

– الدولار: 3.75100، العملة مقابل الريال الواحد 0.26660

– درهم إماراتي: 1.02121، مقابل الريال الواحد 0.97923

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71554

– دينار أردني: 5.29062، مقابل الريال الواحد 0.18902

– دينار كويتي: 12.27095 مقابل الريال الواحد 0.08150

– دينار بحريني: 9.95039، مقابل الريال الواحد 0.10050

– الريال القطري: 1.03021، مقابل الريال الواحد 0.97067

-الدرهم المغربي: 0.38033مقابل الريال الواحد 2.63204

– الجنيه المصري: 0.20189، مقابل الريال الواحد 4.95324