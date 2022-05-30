الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة بالقطاع الخاص

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية، عن توفر أكثر من 20 وظيفة شاغرة من خلال برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص في (الجبيل الصناعية) لحملة الكفاءة فأعلى.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد فني أنظمة التهوية والتدفئة وتكييف الهواء، عامل، فني تقنية المعلومات، فني معدات (وظيفتان)، فني نظام التدفئة و التهوية وتكييف الهواء، مدير المشروع، مفتش ميداني، فني الدائرة التلفزيونية المغلقة (وظيفتان)، مساعد فني صيانة.

وتتضمن الوظائف: مهندس شبكات، فني مولدات، مُساعد (العدد 3 وظائف)، مطوّر أعلى لتطبيقات (Oracle)، أمين مستودع، مدير تهيئة وتغيير وإصدار تقنية المعلومات، مهندس شراء وتوريد مواد، وقطع غيار، محاسب، مطوّر أعلى لتطبيقات (Oracle)، كاتب مكتب، بينما التقديم عبر موقع الهيئة الملكية .