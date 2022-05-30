مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

الرياض(صدى):

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1.7 % مغلقا عند 12907 نقاط (+ 218 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10 مليارات ريال.

وقاد قطاع البنوك ارتفاع السوق اليوم يتقدمه سهم “مصرف الراجحي” بأكثر من 4 % عند 100.20 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 10 ملايين سهم.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”بنك الرياض” و”العربي الوطني” و”بنك البلاد” و”استثمار” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

وصعد سهم “السعودي الفرنسي” بنسبة 7 % عند 54.40 ريال.

وارتفع سهما “أكوا باور” و”بترورابغ” عند 155 ريالا (+ 7 %) للأول و25.30 ريال (+ 6 %) للثاني.

وصعد سهم “سهل” بنسبة 4 % عند 21.72 ريال، عقب إعلان الشركة عن توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 0.774 ريال للسهم عن العام المالي 2021.

وتصدر سهما “صادرات” و”أمانة للتأمين” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

في المقابل، تراجع سهم “المنجم للأغذية” بنسبة 1 % عند 69.90 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت أنه تم فرض تعليق مؤقت من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة على إحدى مجموعات منتجات الدواجن التي تستوردها الشركة من إحدى الدول.

وأغلق سهم “سلوشنز” عند 216 ريالا (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات أرباح نقدية.