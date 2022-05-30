الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف مُمثلة في قسم استقطاب الكفاءات عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).
وأوضحت الهيئة المسميات الوظيفية المطلوبة وهي :
1- أخصائي أول – الاشراف على الكيانات الوقفية:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (القانون) أو ما يعادله في تخصص مشابه.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.
2- مدير إدارة – المراجعة المالية:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادله في تخصص مشابه.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في نفس المجال.
– رئيس قسم – تطوير المنتجات:
– درجة البكالوريوس فأعلى مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في نفس المجال.
– القيام بمراجعة واعداد تقارير سير العمل والتقارير الدورية وعرضها على مدير الإدارة.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من اليوم الإثنين وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال المواقع
1- أخصائي أول – الاشراف على الكيانات الوقفية:هنا
2- مدير إدارة – المراجعة المالية:هنا
3- رئيس قسم – تطوير المنتجات:هنا
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