الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف مُمثلة في قسم استقطاب الكفاءات عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضحت الهيئة المسميات الوظيفية المطلوبة وهي :

1- أخصائي أول – الاشراف على الكيانات الوقفية:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (القانون) أو ما يعادله في تخصص مشابه.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

2- مدير إدارة – المراجعة المالية:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادله في تخصص مشابه.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في نفس المجال.

– رئيس قسم – تطوير المنتجات:

– درجة البكالوريوس فأعلى مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في نفس المجال.

– القيام بمراجعة واعداد تقارير سير العمل والتقارير الدورية وعرضها على مدير الإدارة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من اليوم الإثنين وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال المواقع

1- أخصائي أول – الاشراف على الكيانات الوقفية:هنا

2- مدير إدارة – المراجعة المالية:هنا

3- رئيس قسم – تطوير المنتجات:هنا