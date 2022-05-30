أمانة العاصمة المقدسة تطرح 3 فرص استثمارية بمخططات ولي العهد بمكة المكرمة

مكة المكرمة(صدى):

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، عن طرح فرص متنوعة في مجالات الأنشطة التجارية والصناعية في مواقع مميزة بمخططات ولي العهد بمكة المكرمة؛ بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة، وتوفير خيارات متعددة لأهالي وزاور العاصمة المقدسة.

وتضمَّنت الفرص الاستثمارية، إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع مستودعات ومجمع سكني للعمال جنوب مكة المكرمة، على مساحة 100.000.19 متر مربع لمدة 25 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مركز لخدمات النقل البري للمركبات بمخطط ولي العهد رقم 7، على مساحة 6.304.43 أمتار مربعة لمدة 25 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة قصر أفراح بمخطط ولي العهد حي القشاشية الجديد، على مساحة 8.748.6 متراً مربعاً ولمدة 25 سنة ، حيث اشترطت الأمانة إحضار سجلٍ تجاريٍ ساري المفعول بنفس النشاط، وضمان بنكي بقيمة 25% من قيمة السنة الإيجارية الأولى صالحاً لمدة 90 يوماً من تاريخ فتح المظاريف، إضافةً إلى شروطٍ أُخرى ضِمن كُرّاسة الشروط الخاصة بالمنافسة.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، إلى زيارة بوابة الاستثمار البلدي (فرص) ، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الرابط من هنا ، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية والاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونياً ومعرفة مواعيد انتهاء الشراء وفتح المظاريف، ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على خرائط جوجل ماب.