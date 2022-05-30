أسعار ومواصفات جيلي امجراند 2023 الجديدة

أميرة خالد(صدى):

تتميز سيارة جيلي إمجراند 2023 الجديدة كلياً بهيكل خارجي انسيابي، ومصابيح أمامية LED ومصابيح خلفية متصلة ببعضها وممتدة بعرض السيارة.

وجاءت السيارة بجنوط 17 إنش، ومحرك 4 سلندر 1.5 لتر بقوة 100 حصان، فيما تتميز السيارة بداخلية عصرية جذابة بشاشة معلومات ترفيهية 8 إنش ولوحة عدادات رقمية عالية الدقة قياس 12.3 إنش، و4 وسائد هوائية للنسخة القياسية أو 6 وسائد هوائية.

وزُودت جيلي امجراند الجديدة بمجموعة تقنيات سلامة حديثة تتضمن نظام ذكي لمراقبة ضغط الإطارات، فضلاً عن حساسات خلفية ذات موجات فوق صوتية تساعد على القيادة الآمنة.

وتأتي السيارة بفلتر CN95 لتنقية الهواء من الميكروبات والروائح الخارجية، وتم استخدام مواد لاصقة قابلة للذوبان بالماء من النسيج والبلاستيك في السيارة بدلاً من المواد اللاصقة المذيبة، وتم معالجة الجلد الموجود في المقصورة عن طريق المياه لضمان صحة الركاب.

و تحتوي السيارة على صرفية وقود 16.3 كيلومتر لكل لتر، فيما توفرت أسعار السيارة بفئتين:

فئة (Gf) سعرها 66,125 ريال شامل الضريبة

فئة (GS) سعرها 57,385 ريال شامل الضريبة