بالفيديو.. “المنيع” يوضح حكم رجل نوى أن يحج لنفسه ثم نوى أن يحج لغيره وهو في عرفة

الرياض(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المنيع حكم رجل نوى أن يحج لنفسه، ثم نوى أن يحج لغيره وهو في عرفة.

وقال المنيع :” الذي يظهر إذا دخل في النسك بنية معينة، فلا يجوز أن يغيرها إلى نية أخرى، فمثلا لو كان يبغى الشخص أن يصلى الظهر وأثناء صلاته تذكر أنه لم يصلى الفجر فأراد أن يغير الصلاة هنا لا يجوز، كذلك الأمر بالنسبة للحج”.

وأضاف ” إذا دخل الشخص في عبادة وبدأ في أعمالها، فلا يجب أن يغيرها لغيرها ”