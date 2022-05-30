الحائلي يواسي جماهير الإتحاد

طلال الغامدي(صدى):

وجه أنمار الحائلي رئيس الاتحاد، رسالة إلى جماهير الإتحاد بعد هزيمة الفريق من الطائي في الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، أمس الأحد.

وقال الحائلي عبر حسابه على تويتر :” ‏جمهورناالغالي أعلم مدى غضبكم وحسرتكم لأني أول من يتجرعها ولكني أوكد لكم أننا لن نستسلم سنقاتل حتى الثانية الأخيرة هذه كرة القدم لاتعرف المستحيل”.

وأضاف “بإذن الله نحتفل معكم بتحقيق لقب الدوري في الجوهرة على أرضنا وبين جماهيرنا(لاعبين الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري)أثق بكم”