بالفيديو.. الموارد البشرية: معنفة الموسم مقيمة وجاري التحقق من وضعها الصحي

الرياض(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد الحماد، الوصول لحالة معنفة الموسم التي جرى تداول فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أن الفتاة مقيمة عمرها 30 سنة وتسكن في جازان، وأنه جاري التحقق من وضعها الصحي والنفسي ، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أنه لا عقوبة على الشخص الذي “يُبلغ بشكل قانوني” عن حالة تعنيف، وبعد التحقيق يثبت أنها حالة غير حقيقية.

يذكر أن شرطة منطقة جازان أعلنت مساء اليوم مباشرة حادث الفتاة المعنفة، وتبين من إجراءات الاستدلال أنها مقيمة تعاني عارضًا صحيًا، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحادثة، وإحضار من وثق ونشر، وإحالته إلى النيابة العامة.

متحدث الموارد البشرية: لا عقوبة على الشخص الذي "يُبلغ بشكل قانوني" عن حالة تعنيف، وبعد التحقيق يثبت أنها حالة غير حقيقية @HRSD_SP#معنفة_الموسم#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BMX3Xd9Wsk — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 30, 2022

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