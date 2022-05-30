هيئة السوق المالية تعلن برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين 2022‪

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية برنامج (هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين 2022م) الدفعة (العاشرة).

وأوضحت الهيئة شروط اجتياز البرنامج :

1- تقرير عمل مشارك: تقديم تقرير أسبوعي عن المهارات والمعارف التي تعلمها المتدرب وفق النموذج المخصص لذلك

2- تقييم أداء مشارك: يتم تقييم أداء المتدرب بشكل دوري من قبل المشرف التدريبي

3- اجتياز اختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1): حصول المتدرب على الشهادة خلال مدة البرنامج.

4- تقديم ورقة عمل أو مشروع بنهاية البرنامج: يقدم المتدرب ورقة عمل تتضمن تقييم لتجربته في البرنامج أو مشروع ضمن نطاق عمل الهيئة.

5- الالتزام بالتفرغ التام: يتم تطبيق نظام العمل على حالات الغياب بدون عذر خلال مدة البرنامج.

6- الالتزام بقواعد السلوك المهني: يتعين على المتدرب الالتزام التام بقواعد السلوك المهني في الهيئة.

7- تقديم نتيجة (اختبار القدرات العامة) أو (اختبار القدرات للجامعيين) المعتمدة من المركز الوطني للقياس.

8- اجتياز المقابلات الرسمية.

9- يعُفى خريجي الجامعات الخارجية من شرط إجادة اللغة الإنجليزية، في حال كانت لغة الدراسة باللغة الإنجليزية.

10- في حال كان المتقدم متخرّجاً من جامعة مدرجة ضمن قائمة “أفضل 100 جامعة” على مستوى العالم، بحسب تصنيف QS الصادر خلال الثلاثة أعوام الماضية، فسيتم اختصار رحلة التقديم:

11- أحد عناصر المفاضلة حيث أن ارتفاع الدرجة يزيد الميزة التنافسية للمتقدم.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ الأحد بتاريخ 1443/11/06هـ الموافق 2022/06/05م وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/12/06هـ الموافق 2022/07/05م، من خلال الموقع هنا