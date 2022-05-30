هيئة السوق المالية تعلن برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين 2022
أعلنت هيئة السوق المالية برنامج (هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين 2022م) الدفعة (العاشرة).
وأوضحت الهيئة شروط اجتياز البرنامج :
1- تقرير عمل مشارك: تقديم تقرير أسبوعي عن المهارات والمعارف التي تعلمها المتدرب وفق النموذج المخصص لذلك
2- تقييم أداء مشارك: يتم تقييم أداء المتدرب بشكل دوري من قبل المشرف التدريبي
3- اجتياز اختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1): حصول المتدرب على الشهادة خلال مدة البرنامج.
4- تقديم ورقة عمل أو مشروع بنهاية البرنامج: يقدم المتدرب ورقة عمل تتضمن تقييم لتجربته في البرنامج أو مشروع ضمن نطاق عمل الهيئة.
5- الالتزام بالتفرغ التام: يتم تطبيق نظام العمل على حالات الغياب بدون عذر خلال مدة البرنامج.
6- الالتزام بقواعد السلوك المهني: يتعين على المتدرب الالتزام التام بقواعد السلوك المهني في الهيئة.
7- تقديم نتيجة (اختبار القدرات العامة) أو (اختبار القدرات للجامعيين) المعتمدة من المركز الوطني للقياس.
8- اجتياز المقابلات الرسمية.
9- يعُفى خريجي الجامعات الخارجية من شرط إجادة اللغة الإنجليزية، في حال كانت لغة الدراسة باللغة الإنجليزية.
10- في حال كان المتقدم متخرّجاً من جامعة مدرجة ضمن قائمة “أفضل 100 جامعة” على مستوى العالم، بحسب تصنيف QS الصادر خلال الثلاثة أعوام الماضية، فسيتم اختصار رحلة التقديم:
11- أحد عناصر المفاضلة حيث أن ارتفاع الدرجة يزيد الميزة التنافسية للمتقدم.
وأشارت إلى أن التقديم يبدأ الأحد بتاريخ 1443/11/06هـ الموافق 2022/06/05م وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/12/06هـ الموافق 2022/07/05م، من خلال الموقع هنا
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