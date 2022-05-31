الوداد المغربي يتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري

نواف السالم(صدى):

توج الوداد البيضاوي المغربي بطلا لدوري أبطال أفريقيا 2022 بعد فوزه على الأهلي المصري بهدفين نظيفين في المباراة النهائية الإثنين على المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء.

وسجل هدف الوداد البيضاوي الأول، زهير المترجي في الدقيقة 15، ومن هجمة مرتدة منظمة عاد زهير المترجي وسجل الهدف الثاني له وللوداد في الدقيقة 48 .

بذلك رفع الوداد رصيده إلى 3 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا وأحرزها أعوام 1992 و2017 و2022.