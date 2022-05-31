فيديو.. مسؤول بوزارة التعليم يكشف أكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل

علي القحطاني (صدى):

كشف إبراهيم الحميدان المشرف العام على برنامج تطوير المسارات والخطط الدراسية بوزارة التعليم، عن أكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل.

وقال الحميدان خلال برنامج يا هلا: أكثر الوظائف المطلوبة هي المتعلقة بمسارات التقنية، والصحة والحياة، والخدمات اللوجستية.

وأضاف: الوظائف المطلوبة في مسار الصحة مثل مساعد طبيب أسنان مساعد ممرض أو في الإسعافات ويستطيع تطوير نفسه في سوق العمل، مؤكداً أن لوظائف الصحية والتقنية مطلوبة بشكل قوي جداً.

وكانت وزارة التعليم أعلنت الأثنين، عن المسارات التخصصية التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني والثالث بدءاً من العام القادم وهي المسار العام، وعلوم الحاسب والهندسة، والصحة والحياة، وإدارة الأعمال، والمسار الشرعي.