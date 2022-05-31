بعد عملها نادلة.. ولية عهد هولندا تدخل جامعة شعبية

أمستردام(صدى):

أعلنت هولندا استعداد وريثة العرش الأميرة كاترينا أماليا للالتحاق هذا العام بجامعة أمستردام، حيث ستعيش في مسكن مستأجر مشترك مع طلاب آخرين.

ودعت الإدارة الإعلامية للعائلة المالكة الهولندية، لاحترام خصوصية الأميرة خلال فترة وجودها في الحرم الجامعي.

وذكرت الإدارة أن الابنة الكبرى للملك فيليم ألكسندر، ولقبها الرسمي أميرة أورانج، ستبدأ دراستها في السياسة والاقتصاد في سبتمبر 2022.

يذكر أن الأميرة أماليا، عملت نادلة بدوام جزئي خلال سنوات دراستها، وبدأت في تولي بعض الواجبات الملكية في عام 2021 بعد بلوغها سن الثامنة عشرة.