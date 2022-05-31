مصرية: زوجي خطف طفلتي وأرسل لي صورتها وهي تحمل سلاحا في سوريا

القاهرة(صدى):

خرجت سيدة مصرية تدعى نورا عبد المنعم، متهمة زوجها سوري الجنسية باختطاف ابنتهما وهروبه بها إلى سوريا، موضحة أنه أرسل لها صورتها وهي تمسك سلاحا.

ووجهت السيدة المصرية نداء استغاثة، موضحة أنها بعد زواجها من شاب سوري الجنسية خلال فترة إقامته في مصر،أنجبا طفلة تبلغ من العمر الآن نحو 4 سنوات، مشيرة إلى أن والد الطفلة وابن عمه اختطفاها وسافرا بها إلى سوريا.

وأكدت أن زوجها رفض عودة الطفلة مرة أخرى إليها في مصر على الرغم من تقديمها عددا من التنازلات له حتى تستطيع أن تسترجع طفلتها.

وأوضحت أنها اتجهت إلى مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حتى تستغيث من خلالهم لعودة ابنتها مرة أخرى.