جستنيه: مبروك للهلال.. بطولة كُتبت له ليه مقهورين

نواف السالم(صدى):

على خلفية خسارتي الاتحاد أمام الهلال والطائي، في مبارتيه الأخيرتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بارك الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه للهلال.

وقال جستنيه: نعم وألف نعم، مبروك للهلال شاء من شاء وأبى من آبى، بطولة كتبت له وانتم ليه مقهورين.

وتابع: الكبار كبار خلوهم في حالهم لما تصلوا لمستواهم حينذاك تكون لكم مكانة، موتوا بغيظكم إن لم يحصل عليها الاتحاد فمن غيره يستاهلها.

وفي سياق آخر تساءل جستنيه: ماذا تنتظر إدارة الاتحاد حتى الآن دون أن تصدر قراراً بإقالة المدرب، مضيفا: أخشى ما أخشاه أنها تكرر نفس الخطأ الذي وقعت فيه بالموسم الماضي حينما أصرت على بقاء كاريلي وكنت قد طالبت بإقالته والفريق كان ينافس على صدارة الدوري واقرب بتحقيق لقب البطولة العربية فخرج الاتحاد بخفي حنين.

يذكر أن الهلال بات على بعد مباراتين من التتويج ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الفوز 2-صفر على أبها، وخسارة الاتحاد 1-صفر أمام الطائي يوم الأحد.