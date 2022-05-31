النمر يحذر من المُعلن الخفي في المستشفيات

الرياض(صدى):

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من أخذ النصائح الطبية من المتطفلين في كراسي الانتظار بالمستشفيات.

وكتب “النمر” عبر حسابه على “تويتر”: “البعض قد يعطي معلومات طبية خاطئة من غير قصد حيث ينشر تجربته وهي لاتنطبق على غيره”.

وتابع في سلسة تغريدات له: “الأحاديث العامة من المُباحات ولكن كما رأيتَ من الردود هناك أشخاص يقدسون الخصوصية وعدم التدخل في شؤونهم فكن لَبِقاً في التماس الحديث معهم”.

كما أشار لوجود مجموعة من الأشخاص الذين يسوقون للخدمات المختلفة التي تقدمها المنشأة التجارية بطريقة غير مباشرة كأنهم مرضى بين مراجعي تلك المنشأة.