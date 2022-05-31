بالفيديو.. محمد نور: الهلال ثابت والباقين متحركين
أكد لاعب نادي الاتحاد السابق، محمد نور، أن نادي الهلال هو الفريق الوحيد الثابت في المنافسة على البطولات.
وقال محمد نور، خلال برنامج “ملعب SBC”، أن الهلال هو الهلال لا جديد في ذلك؛ فهو المنافس الأول في جميع البطولات، مضيفًا: “الهلال الثابت والفرق الثانية تيجي تنافسه على البطولات”.
وأشار إلى أن الاتحاد كان ينافس الهلال فيما مضى واستطاع اقتناص الدوري منه حوالي 5 أو 6 مرات سابقة، مؤكدًا أن “الهلال الثابت والبقية يدورون حوله منذ سنوات”.
#ملعب_SBC | محمد نور : #الهلال الثابت في المنافسة و #الاتحاد أخذ الدوري منه خمسة وستة مرات #قناة_SBC pic.twitter.com/6oOlrmOenr
— #ملعب_SBC (@sbcsport) May 30, 2022
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