بالفيديو.. محمد نور: الهلال ثابت والباقين متحركين

ماجد محمد(صدى):

أكد لاعب نادي الاتحاد السابق، محمد نور، أن نادي الهلال هو الفريق الوحيد الثابت في المنافسة على البطولات.

وقال محمد نور، خلال برنامج “ملعب SBC”، أن الهلال هو الهلال لا جديد في ذلك؛ فهو المنافس الأول في جميع البطولات، مضيفًا: “الهلال الثابت والفرق الثانية تيجي تنافسه على البطولات”.

وأشار إلى أن الاتحاد كان ينافس الهلال فيما مضى واستطاع اقتناص الدوري منه حوالي 5 أو 6 مرات سابقة، مؤكدًا أن “الهلال الثابت والبقية يدورون حوله منذ سنوات”.