العثور على جثة امرأة مقطوعة الرأس

دمشق(صدى):

شهد مخيم ريف محافظة الحسكة السورية أقصى شمال شرقي البلاد على الحدود مع العراق، جريمة جديدة، اليوم الاثنين؛ حيث عثرت قوى الأمن الداخلي التي تعرف بالكردية بـ”الآسايش” التابعة للإدارة الذاتية، على جثة امرأة مقطوعة الرأس داخل مخيم الهول.

وتبيّن لاحقاً أنها تنحدر من العراق، وهي واحدة من بين آلاف اللاجئين العراقيين الذين يعيشون في هذا المخيم منذ سنوات، والذين اضطروا لمغادرة بلداتهم وقراهم في الجانب العراقي والانتقال إلى هذا المخيم في غضون العمليات العسكرية التي كانت تشنها قوات “سوريا الديمقراطية” والجيش العراقي وقوات “البيشمركة” ضد تنظيم “داعش” بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وذكرت التقارير، أنه لم تُعرف بعد الأسباب أو الجهة التي قتلت تلك اللاجئة العراقية، لكن مثل هذه الجرائم تتكرر في الهول، حيث تواصل الجهاديات الأجنبيات من زوجات مقاتلي تنظيم “داعش”، التخلص من النساء اللواتي تخلّين عن الفكر المتشدد للتنظيم الإرهابي، وفق ما أفادت لـ”العربية.نت”.