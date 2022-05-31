الاتحاد الآسيوي يفتح باب التقدم لاستضافة كأس آسيا 2023

ماجد محمد(صدى):

‏فتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الباب أمام الدول؛ وذلك للتقدم بطلبات لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد اعتذار الصين.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه سيتلقى رغبات الدول الراغبة في استضافة كأس آسيا حتى 30 يونيو المقبل.

كما تعتبر المملكة من بين أبرز الدول المرشحة للاستضافة بجانب اليابان وقطر وأستراليا.

يٌذكر أن الصين كانت قد تراجعت هذا الشهر عن استضافة البطولة المقرر إقامتها العام المقبل؛ وذلك بسبب الوضع الصحي في البلاد جراء فيروس “كورونا.