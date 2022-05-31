بالفيديو.. هوندا اليابانية تزيح الستار عن سيارة ZR-V الجديدة

أميرة خالد(صدى):

أزاحت شركة هوندا اليابانية، الستار عن سيارة ZR-V الجديدة التي صممتها لتكون سيارة شبابية أنيقة ومتطورة بنفس الوقت، والتي تأتي بهيكل كروس أوفر انسيابي مدروس وفق أحدث معايير ديناميكية الهواء، مبني على منصات تم اختبارها في سيارات Civic، طوله 4 أمتار و56 سنتيمترا، عرضه 184 سم، وارتفاعه 162 سم.

وتعد هذه السيارة، مزودة بعجلات بأقراص من الكروم بمقاسات 17 و18 إنشا، وصفين من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب ومزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على شاشة بمقاس 10.2 بوصة قبالة السائق وشاشة لمسية بمقاس 10.1 بوصة للتحكم بأنظمة المولتيميديا والكاميرات والعديد من مزايا المركبة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أنظمة التحكم الأوتوماتيكي بالعجلات على المنحدرات والطرق الوعرة، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وزودت بمحركات بنزين توربينية بأربع أسطونات بسعة 1.5 ليتر وعزم 182 حصانا، كما تتصدر منها نسخ بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود.