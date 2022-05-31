  • الثلاثاء 31 مايو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف

مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف

مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف
الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % مغلقا عند 12922 نقطة (+ 15 نقطة)، وبتداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 18.1 مليار ريال.

وشهد اليوم تنفيذ “إم إس سي آي” لتغييراتها نصف السنوية لمؤشراتها في السوق السعودي.

وارتفع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 1 % عند 41.90 ريال.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”اللجين” و”دار الأركان” و”جبل عمر” و”المواساة” و”العربي الوطني” و”العقارية” و”علم” تداولااتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وأغلق سهم “بترورابغ ” عند 27.20 ريال (+ 8 %).

وصعد سهم “معادن” بأكثر من 8 % عند 65.10 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 10.4 مليون سهم، وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت على زيادة رأس المال عن طريق توزيع منحة مجانية بنسبة 100 %.

وتصدر سهم “أمانة للتأمين” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 16.84 ريال.

في المقابل، تراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 98.90 ريال.

وأنهت أسهم “السعودية للكهرباء” و”بنك البلاد” و”التصنيع الوطنية” و”كيان السعودية” و”المجموعة السعودية” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق “بنيان ريت” بنسبة 1 % عند 10.30 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات على مالكي الوحدات.


الوسوم:, , , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.