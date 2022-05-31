مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % مغلقا عند 12922 نقطة (+ 15 نقطة)، وبتداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 18.1 مليار ريال.

وشهد اليوم تنفيذ “إم إس سي آي” لتغييراتها نصف السنوية لمؤشراتها في السوق السعودي.

وارتفع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 1 % عند 41.90 ريال.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”اللجين” و”دار الأركان” و”جبل عمر” و”المواساة” و”العربي الوطني” و”العقارية” و”علم” تداولااتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وأغلق سهم “بترورابغ ” عند 27.20 ريال (+ 8 %).

وصعد سهم “معادن” بأكثر من 8 % عند 65.10 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 10.4 مليون سهم، وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت على زيادة رأس المال عن طريق توزيع منحة مجانية بنسبة 100 %.

وتصدر سهم “أمانة للتأمين” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 16.84 ريال.

في المقابل، تراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 98.90 ريال.

وأنهت أسهم “السعودية للكهرباء” و”بنك البلاد” و”التصنيع الوطنية” و”كيان السعودية” و”المجموعة السعودية” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق “بنيان ريت” بنسبة 1 % عند 10.30 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات على مالكي الوحدات.