بالصور.. الأخضر يُغادر إلى إسبانيا

طلال الغامدي(صدى):

سافرت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء) إلى مدينة أليكانتي الإسبانية؛ وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات كأس العالم.

وسيدشن الأخضر المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 بمعسكر في أليكانتي خلال الفترة من 31 من شهر مايو وحتى 9 من شهر يونيو.

يذكر أن الأخضر سيخوض في المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في 5 يونيو، وستكون المباراة الثانية أمام منتخب فنزويلا في 9 يونيو.