بالصور.. الأخضر يُغادر إلى إسبانيا
سافرت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء) إلى مدينة أليكانتي الإسبانية؛ وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات كأس العالم.
وسيدشن الأخضر المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 بمعسكر في أليكانتي خلال الفترة من 31 من شهر مايو وحتى 9 من شهر يونيو.
يذكر أن الأخضر سيخوض في المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في 5 يونيو، وستكون المباراة الثانية أمام منتخب فنزويلا في 9 يونيو.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 4247 ] نشر منذ 9 دقائق
والله ماحد من المواطنين لاقي الدلع والدلال وغدق الاموال مثل لاعبين الكورة والفنانين واما حنا ماجستير ودكتوراه وتعليم فما وهالخرابيط ما عندك الا راتبك وان قلت شيء قالوا كلن ورزقه. ندري ان كلن ورزقه بس ربنا ما امر بانك تطش الاموال بالفاضي والمليان على فن وكورة وتجي عند اهل التعليم والموظفين وتوقف سلم الرواتب على علاوات قليلة وتمغطنا بالفواتير حسبنا الله وكفى