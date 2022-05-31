شاهد.. أدهم نابلسي يتلو القرآن بصوته في أحدث ظهور له 

عمان(صدى):

تصدر المطرب المعتزل أدهم نابلسي، الترند بعد ظهوره وهو يتلو القرآن، كما ظهر في صور يؤدي مناسك العمرة برفقة أحد أصدقائه.

وبدا في صورة أخري أدهم نابلسي بملابس الإحرام، كما أظهر فيديو جديد أدهم نابلسي، يرتل القرآن الكريم بصوته.

وعلق أدهم نابلسي، على الفيديو: “قُلۡ یَـٰعِبَادِیَ ٱلَّذِینَ أَسۡرَفُوا۟ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُوا۟ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ یَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِیعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِیمُ”.