  • الثلاثاء 31 مايو

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  3. هل المياه الجوفية تحت مسؤولية أمانة جدة أم شركة المياه الوطنية؟.. متحدث أمانة جدة يجيب 

هل المياه الجوفية تحت مسؤولية أمانة جدة أم شركة المياه الوطنية؟.. متحدث أمانة جدة يجيب 

هل المياه الجوفية تحت مسؤولية أمانة جدة أم شركة المياه الوطنية؟.. متحدث أمانة جدة يجيب 
جدة(صدى):

قال متحدث أمانة جدة محمد البقمي، إن مسؤولية المياه الجوفية مشتركة بين أمانة جدة وشركة المياه الوطنية.

وأوضح محمد البقمي:” نعمل كفريق عمل واحد تحت إشراف المحافظة حيث تم الاتفاق على تقسيم مشاريع تخفيض منسوب المياه الجوفية فجزء تعمل عليه الأمانة والجزء الآخر شركة المياه الوطنية”.

وتابع:”هدفنا من العمل كفريق واحد هو تخفيف المعاناة على السكان وحماية المرافق العامة”.


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