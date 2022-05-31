هل المياه الجوفية تحت مسؤولية أمانة جدة أم شركة المياه الوطنية؟.. متحدث أمانة جدة يجيب 

جدة(صدى):

قال متحدث أمانة جدة محمد البقمي، إن مسؤولية المياه الجوفية مشتركة بين أمانة جدة وشركة المياه الوطنية.

وأوضح محمد البقمي:” نعمل كفريق عمل واحد تحت إشراف المحافظة حيث تم الاتفاق على تقسيم مشاريع تخفيض منسوب المياه الجوفية فجزء تعمل عليه الأمانة والجزء الآخر شركة المياه الوطنية”.

وتابع:”هدفنا من العمل كفريق واحد هو تخفيف المعاناة على السكان وحماية المرافق العامة”.