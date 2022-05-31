هل المياه الجوفية تحت مسؤولية أمانة جدة أم شركة المياه الوطنية؟.. متحدث أمانة جدة يجيب
قال متحدث أمانة جدة محمد البقمي، إن مسؤولية المياه الجوفية مشتركة بين أمانة جدة وشركة المياه الوطنية.
وأوضح محمد البقمي:” نعمل كفريق عمل واحد تحت إشراف المحافظة حيث تم الاتفاق على تقسيم مشاريع تخفيض منسوب المياه الجوفية فجزء تعمل عليه الأمانة والجزء الآخر شركة المياه الوطنية”.
وتابع:”هدفنا من العمل كفريق واحد هو تخفيف المعاناة على السكان وحماية المرافق العامة”.
فيديو | هل المياه الجوفية تحت مسؤولية أمانة #جدة أم شركة المياه الوطنية؟
متحدث أمانة جدة يجيب لـ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/L6BArlrnCS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2022
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