محام : نشر المحتوى عبر مواقع التواصل عواقبه وخيمة.. ويجب الاستعانة بمتخصصين (فيديو)

الرياض(صدى):

أكد المحامي حسين العنقري أن نشر المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح سهلا ولكن عواقبه وخيمة، ناصحاً الممارسين في مجال الإعلانات الاستعانة بمتخصصين.

وقال العنقري :” الرقابة على المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت صارمة، وعلى الممارس للإعلانات الإلمام بالقواعد العامة والسير على إطارها، وكل مخالف فيها سيتعرض للمحاسبة”.

وتابع ” في عقوبات النظام المرئي، اشترط النظام ألا تزيد العقوبات على ١٠ ملايين ريال، وبخصوص مروجة التبغ نتوقع المزيد من العقوبات من الجهات ذات الاختصاص بشأنها ، وكذلك الأشخاص المتعاملين معها سيكونون عرضة للعقوبات”.

فيديو | المحامي حسين العنقري:

نشر المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح سهلا ولكن عواقبه وخيمة، وننصح الممارسين في مجال الإعلانات الاستعانة بمتخصصين#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/RfZQkGawz7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2022

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