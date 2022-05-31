محام : نشر المحتوى عبر مواقع التواصل عواقبه وخيمة.. ويجب الاستعانة بمتخصصين (فيديو)
أكد المحامي حسين العنقري أن نشر المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح سهلا ولكن عواقبه وخيمة، ناصحاً الممارسين في مجال الإعلانات الاستعانة بمتخصصين.
وقال العنقري :” الرقابة على المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت صارمة، وعلى الممارس للإعلانات الإلمام بالقواعد العامة والسير على إطارها، وكل مخالف فيها سيتعرض للمحاسبة”.
وتابع ” في عقوبات النظام المرئي، اشترط النظام ألا تزيد العقوبات على ١٠ ملايين ريال، وبخصوص مروجة التبغ نتوقع المزيد من العقوبات من الجهات ذات الاختصاص بشأنها ، وكذلك الأشخاص المتعاملين معها سيكونون عرضة للعقوبات”.
فيديو | المحامي حسين العنقري:
نشر المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح سهلا ولكن عواقبه وخيمة، وننصح الممارسين في مجال الإعلانات الاستعانة بمتخصصين#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/RfZQkGawz7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2022
اترك تعليقاً