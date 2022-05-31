بالفيديو.. أسباب اشتعال المركبات في الصيف

أميرة خالد(صدى):

أوضح خبير أمن وسلامة، عبدالله حجر، أسباب اشتعال المركبات في فصل الصيف، مؤكدًا أن المركبات عن كتلة مشتعلة متحركة لاحتوائها على الوقود ووجود سوائل ومواد قابلة للاشتعال.

وعدد أسباب الاشتعال والتي منها عدم الصيانة، وعدم وضع مياه كافية في المبرد، وعدم عزل الدائرة الكهربائية جيدًا، وذلك وفقا لما ذكره في قناة “SBC”.

وأضاف أن الاسباب شملت أيضا وجود مشاكل في العادم،وارتفاع الزيت في الماكينة بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالصيانة.