وظائف شاغرة بشركة هيلتي في 3 مدن 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة هيلتي عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن 7 وظائف إدارية وهندسية وقانونية في الرياض، الجبيل، جدة.

وأشارت إلى الوظائف الشاغرة وتشمل مهندس المواصفات، ومدير المشروع الرئيسي، ومهندس ميداني، وأخصائي الموارد البشرية، و أخصائي استقطاب المواهب، ومُحلل الائتمان والتحصيل، وأخصائي التسويق الرقمي.

وتشمل التخصصات المستهدفة:الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الإنشائية، إدارة الأعمال، إدارة المشاريع، الموارد البشرية، المحاسبة، المالية، القانون، التسويق، التسويق الرقمي من هنا.