شركة المياه الوطنية تعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين ٢٠٢٢،وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضحت أن المسمى هو برنامج إعداد 2022 وفقا للشروط التالية

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- اكمال درجة البكالوريوس في (الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكيميائية، إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلها.

3- اجتياز المقابلة الشخصية.

4- غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع من هنا.