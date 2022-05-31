  • الثلاثاء 31 مايو

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شركة المياه الوطنية تعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين

شركة المياه الوطنية تعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين ٢٠٢٢،وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضحت أن المسمى هو برنامج إعداد 2022 وفقا للشروط التالية
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- اكمال درجة البكالوريوس في (الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكيميائية، إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلها.
3- اجتياز المقابلة الشخصية.
4- غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع من هنا.


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