بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين بصندوق الاستثمارات العامة
أعلن صندوق الاستثمارات العامة بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2022م.
وأوضح أن المسمى الوظيفي المطلوب هو برنامج تطوير الخريجين 2022م، وفقاً للمعايير التالية :
1- سعودي الجنسية.
2- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير.
3- معدل تراكمي لا يقل عن (3.75) من (5) أو ما يعادلها.
4- أن يكون حديث التخرج مع خبرة لا تزيد عن عام واحد.
5- أن يجيد اللغة الإنجليزية بحد أدنى (6) درجات في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها في اختبار التوفل.
6- أن تكون سنة التخرج 2019 وما بعدها.
وأشار إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1443/12/01هـ الموافق 2022/06/30م، من خلال الموقع من هنا.
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