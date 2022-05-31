بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين بصندوق الاستثمارات العامة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن صندوق الاستثمارات العامة بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2022م.

وأوضح أن المسمى الوظيفي المطلوب هو برنامج تطوير الخريجين 2022م، وفقاً للمعايير التالية :

1- سعودي الجنسية.

2- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير.

3- معدل تراكمي لا يقل عن (3.75) من (5) أو ما يعادلها.

4- أن يكون حديث التخرج مع خبرة لا تزيد عن عام واحد.

5- أن يجيد اللغة الإنجليزية بحد أدنى (6) درجات في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها في اختبار التوفل.

6- أن تكون سنة التخرج 2019 وما بعدها.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1443/12/01هـ الموافق 2022/06/30م، من خلال الموقع من هنا.