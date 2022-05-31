شاهد.. دلال سالم تروي تجربتها مع مرض التصلب اللويحي المتعدد وعملها مذيعة 

عادل الحربي(صدى):

تحدثت الإعلامية دلال سالم، عن تجربتها مع مرض التصلب اللويحي المتعدد وعملها مذيعة في نفس الوقت.

وقالت دلال سالم:”:” أصابني في النطق قبل ٩ سنوات وبعدها التحقت بالإعلام في قناة “روتانا” وكان هذا أكبر تحدي يواجهني”.

وأشارت:”كإعلامي وكمذيع يجب أن تكون مركز في “الأوتو كيو” ومريض التصلب ترى ممكن يصير لك “زغللة في النظر”.

وأبانت:”كان فيه تلعثم في النطق وصعوبة وضوح الأحرف عندي واشتغلت مع المتخصصين في النطق وساعدت نفسي وكنت أجلس أمام المرايا حتى تحسنت تدريجيا”.