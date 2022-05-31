شاهد.. دلال سالم تروي تجربتها مع مرض التصلب اللويحي المتعدد وعملها مذيعة
تحدثت الإعلامية دلال سالم، عن تجربتها مع مرض التصلب اللويحي المتعدد وعملها مذيعة في نفس الوقت.
وقالت دلال سالم:”:” أصابني في النطق قبل ٩ سنوات وبعدها التحقت بالإعلام في قناة “روتانا” وكان هذا أكبر تحدي يواجهني”.
وأشارت:”كإعلامي وكمذيع يجب أن تكون مركز في “الأوتو كيو” ومريض التصلب ترى ممكن يصير لك “زغللة في النظر”.
وأبانت:”كان فيه تلعثم في النطق وصعوبة وضوح الأحرف عندي واشتغلت مع المتخصصين في النطق وساعدت نفسي وكنت أجلس أمام المرايا حتى تحسنت تدريجيا”.
الإعلامية "دلال سالم" تتحدث عن تجربتها مع مرض التصلب اللويحي المتعدد وعملها مذيعة في نفس الوقت#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KFg9ONSYcE
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 31, 2022
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