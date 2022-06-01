رجل يبرر اعتدائه على زوجته: مريضة وبعالجها

القاهرة(صدى):

خرجت سيدة في مصر مستغيثة، لتضررها من زوج شقيقتها لاحتجازه شقيقتها قسرا واعتدائه عليها بالضرب.

وتبين أن السيدة المستغيثة تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة خارج مصر، وأن السيدة المذكورة هي شقيقتها تحمل جنسية ذات الدولة، متزوجة من مصري، له معلومات جنائية.

واستدعت الشرطة المذكورين، لتقر الزوجة بأن المشكو في حقه دائم التعدي عليها بالضرب ويُسئ معاملتها، فيما قرر الزوج بأن زوجته مريضة نفسية ويقوم بعلاجها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق.