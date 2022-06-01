فرض عقوبات كندية على عشيقة بوتين
أعلنت كندا، أمس الثلاثاء، عن فرض عقوبات على لاعبة الجمباز الروسية السابقة ألينا كاباييفا التي يعتقد أنها ”عشيقة“ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى 21 مسؤولًا روسيًا، و 4 مؤسسات مالية.
وصرحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، بقولها: نستهدف مصارف وأثرياء روسًا من النافذين المقرّبين من نظام بوتين، وأيضًا، لا أعلم كيف أصفها، شريكته – في إشارة إلى كاباييفا-.
ومن المقرر أن تجمّد أصول المستهدفين بالعقوبات، وبينهم كاباييفا، والمصرف الزراعي الروسي، و“إنفست تريد بنك“، وشركتان لإدارة الأصول، وسيُمنعون من دخول الأراضي الكندية.
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