فرض عقوبات كندية على عشيقة بوتين

أوتاوا(صدى):

أعلنت كندا، أمس الثلاثاء، عن فرض عقوبات على لاعبة الجمباز الروسية السابقة ألينا كاباييفا التي يعتقد أنها ”عشيقة“ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى 21 مسؤولًا روسيًا، و 4 مؤسسات مالية.

وصرحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، بقولها: نستهدف مصارف وأثرياء روسًا من النافذين المقرّبين من نظام بوتين، وأيضًا، لا أعلم كيف أصفها، شريكته – في إشارة إلى كاباييفا-.

ومن المقرر أن تجمّد أصول المستهدفين بالعقوبات، وبينهم كاباييفا، والمصرف الزراعي الروسي، و“إنفست تريد بنك“، وشركتان لإدارة الأصول، وسيُمنعون من دخول الأراضي الكندية.