وزير الصحة يتفقد المرافق الصحية بجدة

الرياض(صدى):

قام معالي وزير الصحة فهد الجلاجل مساء أمس الثلاثاء، بجولة تفقدية شملت عدد المرافق الصحية بمحافظة جدة حيث بدأت الجولة بزيارة لمجمع الملك عبدالله الطبي، تفقّد خلالها مختلف أقسام المجمع بدءاً من الطوارئ و أقسام التنويم إلى جانب قسم الخدمات الطبية المساندة.

والتقى معاليه بالمرضى المنومين وأطمأن على سير الخدمات المقدمة لهم ، وأستمع إلى مقترحاتهم ومرئياتهم.

كما تفقّد معاليه مشروع مستشفى التخصصي للولادة و الأطفال بشمال جدة، حيث أطلع على الأعمال المنجزة، وأستمع إلى شرح مفصل عن آخر مستجدات سير العمل من المشرفين على المشروع .

وفي مستشفى الملك فهد، زار معالية عدد من الأقسام الحيوية الداخلية للمستشفى مثل الطوارئ والعناية المركزة وأستمع إلى شرح مفصل عن خدماتها ووقف على احتياجات المستشفى و أطمأن على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من المواطنين و المقيمين .

وحثّ معاليه العاملين في هذه المرافق على تلمّس احتياجات المرضى و تلبية متطلباتهم ، و العمل على تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لهم .