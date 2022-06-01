حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, كما يستمر تأثير العوالق الترابية على المنطقة الشرقية والرياض وتمتد إلى نجران, وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق القصيم، حائل والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزئيين الأوسط والجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.