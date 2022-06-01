أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.02001، العملة مقابل الريال الواحد 0.24876

– الدولار: 3.75054، العملة مقابل الريال الواحد 0.26663

– درهم إماراتي: 1.02108، مقابل الريال الواحد 0.97935

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72379

– دينار أردني: 5.28996، مقابل الريال الواحد 0.18904

– دينار كويتي: 12.24625 مقابل الريال الواحد 0.08166

– دينار بحريني: 9.94982، مقابل الريال الواحد 0.10051

– الريال القطري: 1.03008، مقابل الريال الواحد 0.97079

-الدرهم المغربي: 0.38053مقابل الريال الواحد 2.63060

– الجنيه المصري: 0.20156، مقابل الريال الواحد 4.96132