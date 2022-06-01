بالصور .. مرسيدس ترفع الستار عن مفهوم AMG C63 الهايبرد

أميرة خالد(صدى):

أعلنت مرسيدس عن مفهومها الجديد من الجيل التالي لـ مرسيدس AMG C63، والذي تتخلى فيه عن محرك الـ 8 سلندر وتستبدله بمحرك هجين رباعي الأسطوانات، ويمكن أن تكشف مرسيدس عن نسخة الإنتاج التجاري في شكلها النهائي خلال الأشهر القادمة.

وستنافس السيارة غريمتها اللدود MBW M3، والذي يميز مرسيدس AMG C63 هو أنها تختلف بشكل قاطع عن مرسيدس الفئة C القياسية من خلال مجموعة أدوات تعطي الهيكل مظهر أكثر قوة وشراسة.

ويعتبر C63 أول طراز من AMG يتميز بمحرك هجين رباعي الأسطوانات متقدم بدلاً من محرك V8 المألوف عندما يتم طرحه للبيع في وقت لاحق من هذا العام.

وحازت السيارة على محرك قوي رباعي الأسطوانات بقوة 416 حصانًا و 369 رطلاً، من عزم الدوران في سيارة مرسيدس AMG A 45 الجديدة التي تعمل بالبنزين فقط.

والجدير بالذكر أنه سيتم إقرانها بعد ذلك بمحرك كهربائي بقوة 201 حصان على المحور الخلفي لإعطاء رقم إجمالي قوة 670 حصانًا ، أي حوالي 167 حصانًا أكثر من BMW M3 ، أقرب منافسيها.