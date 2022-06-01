بالفيديو.. عضو بـ الشورى يوضح سبب الزيارات المتعاقبة للوفود الأمريكية للمملكة

الرياض(صدى):

أوضح عضو مجلس الشورى، الدكتور إبراهيم النحاس، سبب الزيارات المتعاقبة للوفود الأمريكية إلى المملكة، مؤكدًا أن ذلك للحفاظ على العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة.

وقال الدكتور إبراهيم النحاس، خلال برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية” أن ذلك أيضًا للمحافظة على تلك العلاقة الاستراتيجية التي بنيت على مدى 7 عقود، والاستيعاب الأمريكي للأهمية الاستراتيجية للمملكة.

وأشار إلى أن “هؤلاء المناديب الأمريكية الذين يأتون للمملكة العربية السعودية يريدون إصلاح ما يمكن إصلاحه من التراجع الطفيف الذي حدث في العلاقات المرحلة الماضية وإيصال رسالة إيجابية بأن ما حدث في المرحلة الماضية لم يكن إلا نتيجة أصوات حزبية”.