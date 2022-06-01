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هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
-أخصائي إدارة حوكمة الشركات
-مستشار – وكالة الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية
-اخصائي رئيسي – المرافق والخدمات
-أخصائي أول – إدارة دراسات لجنة الاستئناف
-أخصائي – الاستشارات القانونية
-أخصائي – هوية الهيئة
-مدير وحدة هوية الهيئة

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب لافتة إلى أن التقديم من خلال الموقع
هنا

 

 


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